Suluova'da 7 bölgenin yöresel lezzet ve eşyalar sergilendi
Amasya'nın Suluova ilçesinde, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinlikleri kapsamında yerli gıda, giysi ve takıların sergilendiği bir etkinlik düzenlendi. Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak.
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir okulda Türkiye'nin 7 farklı bölgesindeki yöresel gıda, giysi, takı ve çeşitli eşyalar sergilendi.
Suluova Şeker İlkokulu tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında, "Yerli Malı Yurdun Malı Paylaştıkça Çoğalmalı" proje çalışması yapıldı.
Proje kapsamında açılan sergiyi gezen, Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rıfat Uzun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu öğrencilerden bilgi aldı.
Sergi 3 boyunca öğrenci ve ziyaretçilere açık kalacak.
Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel