Suluova'da Uçurtma Şenliği Coşkusu

Amasya Suluova Belediyesi tarafından ilçenin 68. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla organize edilen "1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen etkinlikte uçurtma şenliği coşkusu yaşandı.

Yedikır Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen heyecanlı ve renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Rıfat Uzun, çocuk ve vatandaşların sevincine ortak oldu.

Tüm çocuk, genç ve vatandaşlara başarılı ve sağlıklı ömürler dileyen Rıfat Uzun, 1 Eylül Festivali'nin çeşitli etkinliklerle dolu dolu devam ettiğini, çocuk ve velilerinin eğlenmesi amacıyla uçurtma şenliğini gerçekleştirdiklerini, büyük önem verdikleri çocuk ve gençleri iyi yetiştirtmek, onlara sahip çıkmaya ve onların yalnız olmadıklarını göstermek için gayret gösterdiklerini, hazırladıkları birbirinden güzel etkinliklerle eğlenceli ve nitelikli vakitler geçirmelerini arzu ettiklerini kaydetti.

Suluova semalarının uçurtma şenliği ile renklendiği etkinliğe katılan herkese uçurtma hediye eden Rıfat Uzun, çocuk ve gençlerle birlikte hazırladığı uçurtmaları gökyüzünde havalandırarak çocukluk günlerinden kalma güzel vakitler geçirdi.

Uçurtma Şenliği çocuk ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Şenliğe katılan yüzlerce çocuk ve aileleri keyifli anlar yaşadı. ???????