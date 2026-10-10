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Suluova'da çiftçi, yaralı kızıl şahini iki gün bakıp DKMP'ye teslim etti

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Suluova ilçesine bağlı Dereköy'de koyun otlatan bir çiftçi, sol bacağı kırık ve sağ kanadı yaralı bir kızıl şahin buldu; kuşu evine götürüp iki gün bakımını yaptıktan sonra DKMP ekiplerine teslim etti. DKMP, tedavisinin ardından kızıl şahinin doğaya salınacağını bildirdi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir çiftçi, arazide yaralı halde bulduğu kızıl şahinin bakımını yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

Suluova ilçesine bağlı Dereköy'de çiftçilik yapan 63 yaşındaki Bayram Basri Demir, koyun otlatırken sol bacağı kırık ve sağ kanadı yaralı bir kızıl şahin buldu.

Kuşu evine götürerek iki gün boyunca besleyen ve bakımını üstlenen Demir, durumu yetkililere bildirdi.

Demir, gazetecilere, kaçması gereken kuşun yanından uzaklaşmadığını görünce yaralı olduğunu anladığını belirterek, "Yemini ve suyunu verdim. Vahşi de olsa tabiatın dengesini bu canlılar sağlıyor. Onları korumak insanlık görevimiz." dedi.

Yaralı kızıl şahini teslim alan DKMP ekipleri, tedavisinin ardından doğaya salınacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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