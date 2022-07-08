Suluova Belediye Başkanı Üçok, hayvan pazarını ziyaret etti Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret etti. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret etti. Hayvan pazarında alıcı ve satıcılarla görüşen Üçok, herkese hayırlı bayramlar diledi. Zabıta ekipleri başta olmak üzere belediyenin bütün birimlerinin Kurban Bayramı öncesinde seferber olduğunu dile getiren Üçok, "Vatandaşlarımız rahat olsun. Gerekli bütün tedbirleri belediye olarak aldık. Yeni hayvan pazarımızda vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvanlarını satıyor, alıcı vatandaşlarımızda diledikleri gibi alabiliyor." dedi. Üçok, önümüzdeki günlerde sosyal donatıların da ekleneceği canlı hayvan pazarında tuvalet, idari bina ve otoparkın bulunduğu alanın bayram boyunca açık olacağı sözlerine ekledi. AA / Seyfullah Uzun - Güncel Kurban Bayramı Fatih Üçok Zabıta Güncel Haberler

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