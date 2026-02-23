Haberler

Adıyaman'da kuruma tehlikesi olan 'Sülüklü' göl doldu

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki Sülüklü Göl, bu yıl kış mevsiminin yoğun kar ve yağışları sayesinde tekrar suya kavuştu. Geçen yıl kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göl, bu sene vatandaşlar için sağlık turizmi açısından önemini koruyor.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan 'Sülüklü Göl', bu yıl kış mevsiminin yoğun kar ve yağışlı geçmesiyle birlikte yeniden suya kavuştu.

İlçeye bağlı Gürgenli Köyü bölgesinde bulunan ve cilt hastalığı yaşayan vatandaşların uğrak noktası olan Sülüklü göl geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle büyük ölçüde susuz kaldı. Kuruma tehlikesi yaşayan gölde bu yıl kış mevsiminin yoğun kar ve yağışıyla birlikte su seviyesi yüzde 100 seviyesine ulaştı.

'YENİDEN CANLANDI'

Gürgenli Köyü sakinlerinden Adil Oğlu, son zamanların en çok yağışını aldıklarını ve kuruma tehlikesi olan göllerin yeniden canlandığını ifade ederek, "Sülüklü Göl bu sene daha güzel olmuş yazın kurumuştu. Sülükte kalmamıştı. Şuanda çok iyi Mart ayında daha çok iyi olacak inşallah. Kar eridikce daha da güzelleşiyor. Tarım Bakanlığı tarafından buraya ekip gönderilip bu sülüklerin çalışmaması için güvenlik önlemi alınması gerek. Sülükler bir şifadır vücuduna bıraktığın zaman şifa kaynağıdır. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Yazın buralar her taraf dolu"dedi.

Musa Gürbüz ise, göllere gelen insanların şifa aramak amacıyla geldiğini söyleyerek, "Burası sülüklerin varlığının nedeniyle sağlık turizmi açısından önemli bir yer. İnsanlar buraya özellikle kan yoluyla oluşan hastalıkların temizlenmesi için geliyor. Sülükler buraya gelen insanların vücudunun herhangi bir yerine yapışarak oradaki kirli kanı aldığı düşünülüyor. Bilimsel bir temeli yok ancak bunu savunanlarda var. Sonuçta burası bu açıdan önemli bir yer."dedi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



