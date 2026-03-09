Haberler

Aydın'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken evde hasar oluştu. Yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı belirtiliyor.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Rekmez Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıktı. Ahmet A.'ya ait müstakil evde çıkan yangına müdahale eden aile bireyleri söndürmeyi başaramazken alevler hızla yayılmaya başladı. Bunun üzerine evden çıkan ailenin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde hasar meydana geldi. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

