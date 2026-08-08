TEM Otoyolu'nda 10 Araçlık Zincirleme Kaza

SULTANGAZİ TEM Otoyolu Sultançifliği ayrımında saat 08.30 sıralarında 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, akış 2 şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Trafikte yoğunluk oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı