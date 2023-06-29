Sultangazi Kurban Pazarında İkinci Gün Satışları Devam Ediyor

Sultangazi'de kurban pazarında bayramın ikinci gününde satışlar devam ediyor. Fiyatlarda düşüş bekleyenler kurbanlık almak için ikinci günü tercih etti. Kurbanlıklarını bitiren satıcıların ise çadırlarını boşalttığı görüldü.

Kurban Bayramının ikinci günündede kurban pazarlarında satışları yapılmaya devam ediliyor. Bazı kurban satıcıları ise hayvanlarını bitirip çadırlarını toplayarak memleketlerinin yolunu tutmaya başladığı görüldü. Sultangazi'de kurulan pazara sabahın erken saatlerinde gelenler fiyatların düşeceğini düşünerek bugünü beklediklerini belirtiyor.

"BİRAZ DAHA UCUZ OLUR DİYE İKİNCİ GÜN GELDİK"

"İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ GÜNE KADAR SATIŞLAR DEVAM EDER"

Kastamonu Pınarbaşı'ndan geldiğini söyleyen kurban satıcısı Nihat Durmuş ise, "Kurban satışımız devam ediyor. Küçükbaş kurbanların satışı zaten ikinci, üçüncü güne kadar genelde devam eder. Büyükbaş hayvanlarımız zaten komple kaldı biz de gönderdik. Küçükbaşta satışlarımızı yarına kadar devam edecek. Bugün şimdiye kadar 3 veya 4 tane küçükbaş kurban sattık" diye konuştu. Bayramın ikinci günü kurbanını alan vatandaşlardan Erdal Durmuş da bütçesinin kısıtlı olmasından dolayı bugünü tercih ettiğini söyledi.