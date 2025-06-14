Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi Kent Ormanı'nda orman yangınlarına karşı geniş çaplı bir tatbikat yaptı. Ekiplerin müdahale yeteneklerinin test edildiği tatbikat, yaz aylarında artan yangın riskine karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin katılımıyla Sultangazi Kent Ormanı'nda geniş çaplı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sultangazi Kent Ormanı'nda, orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler kapsamında yangın tatbikatı yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata; Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler ile Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı helikopter destekli ekipler katıldı. Kent ormanı genelinde ekiplerin müdahale refleksi ve koordinasyon kabiliyetinin test edildiği tatbikatta motorize ve yaya ekiplerin yanı sıra gölet üzerinde botlu ekiplerle kontrol sağlandı. Tatbikatın, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı farkındalık oluşturmak ve olası durumlara hazırlık sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

'EMNİYET TEŞKİLATI OLARAK OLUŞABİLECEK TÜM OLAYLARA KARŞI TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Su Altı Grup Amirliği'nde görev yapan dalgıç polis memuru Ali Şelçuk Demiryaz, "Biz ilimiz genelinde bulunan tüm iç sularda kaybolan vatandaşlarımıza yönelik arama kurtarma görevinin yanı sıra ve su altında delil niteliği taşıyan tüm materyalleri su üzerine çıkarmak gibi görevlerimiz var. İlimizde oluşabilecek her hangi bir orman yangını ile alakalı acil müdahale için tüm iç sularda kullanabileceğimiz botlarla görev halindeyiz. Amacımız, alanında uzman arkadaşları yangın bölgelerine hızlı bir şekilde intikal ettirmek. ve varsa yangın bölgesinde mahsur kalan vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde tahliye etmek gibi görevlerimiz var. Emniyet teşkilatı olarak oluşabilecek tüm olaylara karşı 7/24 teyakkuz halindeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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