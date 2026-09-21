Sultangazi Kent Ormanı'nda 8 gündür kayıp 49 yaşındaki Mustafa Dinler aranıyor

SULTANGAZİ'de 8 gündür kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki Mustafa Dinler'i bulmak için Sultangazi Kent Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Sultangazi'de 13 Eylül Pazar günü evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 49 yaşındaki Mustafa Dinler'in yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ve Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Dinler'in en son görüldüğü Sultangazi Kent Ormanı'nda arama çalışması başlattı. 8'inci günde de ekiplerin ormanlık alandaki arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda sürdürülen çalışmalara AFAD ekipleri dron ile havadan destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı