Sultangazi'de sokakta uyuşturucu satan şüphelilere suçüstü: 5 gözaltı

Sultangazi'de polisin sokakta bir araçta uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere müdahale etmesi sonucu araç çöp konteynerine çarparak durdu. Olayda toplam 5 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de polis, sokakta bir araçta bulunan kişilerden uyuşturucu madde aldığını farkettiği şüpheliyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirirken, sattığı değerlendirilen kişiler araçla kaçmaya çalıştı. Araç çöp konteynerine çarpınca durdu. 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan arandığı öğrenildi.

Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün 23.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmalarda bir kişinin, bir araçta bulunan şüphelilerden uyuşturucu madde aldığını görünce müdahale etti. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelinin uyuşturucu aldığı kişiler ise araçla kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında araç çöp konteynerine çarparak durdu. Araçta bulunan 4 kişi de yakalanırken, yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı şarjör ve 9 adet mermi, 900 TL ile 4 cep telefonu ele geçirildi. Toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan arandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
