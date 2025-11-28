Haberler

Sultangazi'de Tırnakçılık Yapan Şüpheli Yakalandı

Sultangazi'de Tırnakçılık Yapan Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Sultangazi'de aynı gün içinde 3 ayrı iş yerinde tırnakçılık yöntemiyle para çalan şüpheli Celal O., Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

SULTANGAZİ'de aynı gün içinde 3 iş yerinde tırnakçılık yöntemiyle para çalan şüpheli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin aynı günde 3 ayrı tırnakçılık olayına karıştığı tespit edildi. Şüpheli Celal O. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Üç ayrı olay 25 Kasım Salı günü Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahallelerinde meydana geldi. İlk olay Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki fırının sahibi F.S., bir şüphelinin ekmek alma bahanesiyle iş yerine girdiğini fark etti. İş yeri sahibi şüphelinin ödeme sırasında karışıklık yaratarak kasiyerin dikkatini dağıttığını ardından da fazla para alıp ayrıldığını belirtti.

ECZANEDE DE AYNI YÖNTEMİ KULLANDI

Şüphelinin aynı gün Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir eczanede de benzer yöntemle tırnakçılık yaptığı tespit edildi. Her 2 olayda da şüphelinin eşkal bilgilerinin aynı olduğu anlaşıldı.Üçüncü olay ise, yine Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan başka bir iş yerinde meydana geldi. Şüphelinin aynı yöntemi kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı ancak eylemin girişimde kaldığı belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamerası incelemelerinde, 3 olayın failinin de Celal O., olduğu tespit edildi. Şüphelinin daha önce 1'i bilişim yoluyla hırsızlık, 2'si oto hırsızlığı olmak üzere, poliste toplam 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi saat 00.30 sıralarında Fatih'te yaşadığı evde gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
