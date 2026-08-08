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Sultangazi'de Temel Kazısı Bitişik Binada Hasar Yaptı: Bina Tahliye Edildi

Sultangazi'de Temel Kazısı Bitişik Binada Hasar Yaptı: Bina Tahliye Edildi
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Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki binada hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edildi, belediye ekiplerince mühürlendi ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Sultangazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki binada hasar meydana geldi. Tedbir amacıyla tahliye edilen bina belediye ekiplerince mühürlenirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan binada hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina, güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan bina belediye ekipleri tarafından mühürlenirken, çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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