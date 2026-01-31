Haberler

Sultangazi'de bir kişi trafikte tartıştığı 16 yaşındaki şüpheli tarafından evinin önünde vuruldu

Sultangazi'de trafikte tartıştığı kişiyi evinin önünde silahla yaralayan 16 yaşındaki A.Y.Ş'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay sonrasında bir zanlı gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Sultangazi'de trafikte tartıştığı kişiyi evinin önünde silahla yaraladıktan sonra kaçan 16 yaşındaki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken olaya ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 29 Ocak'ta akşam saatlerinde trafikte yol verme tartışması yaşayan A.Y.Ş (16) ile Metin B. (22), çevredekilerin araya girmesinin ardından olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheli A.Y.Ş, daha sonra Metin B'nin babasını telefonla arayarak 'Oğlunu vuracağım.' diyerek tehdit etti.

Bunun ardından 30 Ocak'ta saat 14.00 sıralarında N.G. (16) isimli başka bir şüpheli, Metin B'yi dışarıya çağırdı. Metin B, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan evinden aşağı indiği sırada şüpheli A.Y.Ş. belinden çıkardığı silahla Metin B'ye ateş edip motosikletle kaçtı.

A.Y.Ş'nin silahından çıkan kurşunlardan 3'ü Metin B'ye isabet ederken 1'i de yoldan geçen K.Ş. isimli kadının bacağını sıyırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucu Metin B'yi dışarı çağıran N.G'yi gözaltına alırken şüpheli A.Y.Ş'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüpheli A.Y.Ş'nin "kasten yaralama" suçundan bir, Metin B'nin ise "nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu", "yağma", "banka veya kredi kartını kötüye kullanma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 17 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
