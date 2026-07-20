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Sultangazi'de kendisinden haber alınamayan servis şoförü aracında ölü bulundu

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Sultangazi'de park halindeki bir servis midibüsünde 73 yaşındaki Haydar Elidemir'in cansız bedeni bulundu. Oğlunun cumartesi günü haber alamaması üzerine polis arama başlatmıştı.

Sultangazi'de bir süredir kendisinden haber alınamayan servis şoförü, aracında ölü bulundu.

Habibler Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde park halindeki 34 LMY 06 plakalı servis midibüsünden kötü koku alan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta inceleme yapan polis, Haydar Elidemir'i (73) hareketsiz halde buldu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Elidemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Elidemir'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, cumartesi günü Haydar Elidemir'den haber alamayan oğlunun polis ekipleri eşliğinde babasının Bağcılar'da yaşadığı evine girdiği, bulunamaması üzerine arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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