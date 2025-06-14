Sultangazi'de Orman Yangınlarına Karşı Denetim ve Bilgilendirme Faaliyeti

Sultangazi'de Orman Yangınlarına Karşı Denetim ve Bilgilendirme Faaliyeti
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi'deki mesire alanlarında orman yangınlarına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, helikopter, dron ve botlarla önleyici faaliyetlerde bulunarak güvenliği artırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki mesire yerlerinde orman yangınlarına karşı denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Muhtemel orman yangınlarına karşı önleyici çalışma başlatan polis ekipleri, piknik ve mesire alanlarının güvenliğini artırdı. Bu kapsamda ekipler, Sultangazi'deki ormanlık alanlarda helikopter ve dron destekli denetim yaptı.

Ormanlık bölgede 24 saat esasına göre yürütülen önleme faaliyetlerinde motorize ve yaya unsurlarla, Alibey Barajı'nda ise botlarla devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Kent ormanları ve mesire alanlarında güvenliği sağlamak amacıyla görev yapan atlı birlikler de devriye gezerek, denetim ve bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Merve Geyik, gazetecilere, özellikle yaz dönemlerinde ormanlık alanlarda motorlu taşıtların giremediği noktalarda görev aldıklarını söyledi.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği bünyesinde görev yapan Ali Selçuk Demiryas ise "İlimizde oluşabilecek herhangi bir orman yangınıyla alakalı, acil müdahale amaçlı tüm iç sularda kullanabileceğimiz botlarla görev almaktayız. Amacımız, bu botlarla alanında uzman yetkili arkadaşları yangın bölgelerine hızlıca intikal ettirmek ve varsa mahsur kalan vatandaşlarımızı o bölgeden tahliye etmek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
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