SULTANGAZİ'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ TÖRE CİNAYETİNE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Sultangazi'de cumartesi günü kucağında bebeğiyle yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hatice Hacı'nın 17 yaşındaki kardeşi tarafından öldürüldüğü öğrenilirken, olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Genç kadının Suriye'de yaptığı evlilikten gördüğü şiddet nedeniyle kaçtığı İstanbul'da başka birisiyle yaşadığı, bu nedenle töre cinayetine kurban gittiği iddia edildi.

İstanbul Sultangazi'de cumartesi günü akşam saatlerinde, kucağında bebekle yolda yürüyen Suriye uyruklu Hatice Haci silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kadın, ambulansla kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN TÜRKİYE'YE KAÇMIŞ

Polis tarafından yürütülen soruşturmada, Hatice Haci'nin Suriye'de yaptığı evlilikten gördüğü şiddet ve baskı yüzünden kaçtığı, İstanbul'da başka biri ile yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Haci'nin ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı ve onu geri dönmesi için tehdit ettiği belirlendi. Hatice Haci'nin bu tehditler yüzünden son zamanlarda yüzünü tamamen kapatarak dışarı çıktığı öğrenildi.

KARDEŞİ ÖLDÜRMÜŞ!

Hatice Haci'nin kardeşi tarafından takip edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Cinayeti işleyen 17 yaşındaki kardeş A.H.'nin halen firarda olduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltında tutulan ve cinayetin azmettiricileri oldukları iddia edilen, aralarında Hatici Haci'nin anne, baba ve kardeşlerinin bulunduğu 9 kişinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediliyor.