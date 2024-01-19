Sultangazi'de Minibüs Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kaza, 16.00 sıralarında 75'inci Yıl Mahallesi, 1258 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 HJY 374 plakalı minibüsün şoforü Gökhan S. aracı sokağın başına park ederek gitti. Bir anda hareket etmeye başlayan minibüs önce park halindeki iki otomobile çarptı. Ardından da oyun oynayan 13 yaşındaki Yusuf Yurt'a çarptıktan sonra bir binanın boşluğuna uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minibüsün şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Minibüsün kayarak hızlı bir şekilde binanın bahçesine uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı anlatan Ali Bozkur, "Aracın freni boşalmış galiba, şoför içinde yoktu. Baktık araç düşmüş, insanların bağrışlarını duyduk. Çocuk yerdeydi" dedi.