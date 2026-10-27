Sultangazi'de kontrolden çıkan kamyon 2 araca çarpıp 5 metreden bahçeye düştü

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SULTANGAZİ'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek 2 araca çarptıktan sonra bariyeri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı