Sultangazi'de kontrolden çıkan kamyon 2 araca çarpıp 5 metreden bahçeye düştü

Sultangazi'de kontrolden çıkan kamyon 2 araca çarpıp 5 metreden bahçeye düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçip 2 araca çarptıktan sonra bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SULTANGAZİ'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek 2 araca çarptıktan sonra bariyeri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı