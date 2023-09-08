Sultangazi'de Kediyle Oynarken Çarpan Otomobilin Kurbanı 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL, - SULTANGAZİ'de evlerinin önünde kediyle oynarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Muhammed Salih Kaya'nın dayısı Veysel Kaya, "Daha 4 gün önce babası, taksitle akülü araba aldı. Yarın doğum günüydü bu çocuğun." dedi.

Kaya, "Cinayet gibi görünüyor. 'Kazadır' demeyi biz de istiyoruz, en azından yüreğimiz ferahlayacak ama yolun kenarında tek çocuk var. Nasıl görmüyorsun? Emniyet teşkilatı o adamı bırakmasın, işin sonu kötüye gidecek." diye konuştu.

6 Şubat depreminin ardından İstanbul'a taşınan Gaziantepli ailenin 2 yaşındaki oğlu Muhammed Salih Kaya, Habipler Mahallesi 2700 sokaktaki evlerinin önündeki yolda kediyle oynuyordu. 2 yaşındaki Muhammed 34 BKR 501 plakalı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan Muhammed Salih Kaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı, sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan kaza anına ait bir güvenlik kamerası görüntüsü daha ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun kenarındaki Muhammed Salih Kaya'ya çarpan otomobilin yan koltuğundan bir kadın iniyor. Yerde ağır yaralı halde yatan çocuğun yanına koşuyor. Çevre sakinlerinin durumu, Muhammed Salih'in ailesine haber verdiği anlar da görüntülerde görülüyor.

"ÇOCUĞU ORADA KEDİ İLE OYNARKEN GÖRMEDİN Mİ?"

Hayatını kaybeden Muhammet Salih Kaya'nın dayısı Veysel Kaya, "Burada cinayet gibi bir şey görünüyor. Bu lafı söylemek istemiyorum ama ateş düştüğü yeri yakar. Kalabalık bir cadde olsa, çocuk yola atlasa tamam diyeceğim ama mahalle arasında, sakin bir yer. İstanbul'un en sakin yerlerinden Habipler. Böyle sakin bir yerde önce sırtına vurup sonra kafasının üzerine çıkıyorsun. ya telefonla konuşuyor ya da teyp ile oynuyorsun. Hepimiz şoförlük yapıyoruz. Ufak bir taşı görünce bile kaçıyorsun, koskoca çocuğu orada kedi ile oynarken görmedin mi? Bu nasıl vicdandır? Bu nasıl merhamettir ' Yoldaki taştan değersiz miydi bu çocuğun canı ' Emniyet teşkilatı devrede. Adam yakalanmış. Bizim tek isteğimiz, tek ricamız bu işin peşini bırakmasınlar. " dedi.

"YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ; BABASI AKÜLÜ ARABA ALDI"

Dayı Veysel Kaya, "Daha 4 gün önce babası, taksitle akülü araba aldı. Yarın doğum günüydü bu çocuğun. 'Bile bile yapmadı, kazadır' demeyi biz de istiyoruz, en azından biraz yüreğimiz ferahlayacak ama söyleyemiyoruz. Yolun kenarında tek bir çocuk var. Nasıl görmüyorsun? Telefonla konuşuyordu bence " dedi.

"BU ADAMIN DIŞARI ÇIKMASINI KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ"

Kaya, " Herkesten rica ediyoruz. Bu adamın dışarı çıkmasını kesinlikle istemiyoruz. Çıkarsa, işin sonu kötüye gidecek. Bu çocuğun babası depremzededir. Hastanede temizlik işçisidir. Ateş düştüğü yeri yakar, Allah kimseye vermesin. Sözün bittiği yer budur. Kucağındaki kedi bile can çekişiyor. Birincide vurdun hiç mi hissetmedin ? Emniyet teşkilatı onu bırakmasın, işin sonu kötüye gidecek. Bunları konuşuyorum diye idam edeceklerini bilsem yine konuşurum.O adamın bırakılmasını istemiyoruz.Kaza demeyi biz de isteriz. Yüreğimiz yanıyor su serpilmiyor yüreğimize. Araba yok trafik yok sakin geniş bir alan. Annesi babası biberon almış çocuğun sütü içinde. Bu nasıl bir ateştir 'Allah düşmanıma böyle bir ateş vermesin" şeklinde konuştu.