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Sultangazi'de İETT otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

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İstanbul Sultangazi'de Mescid-i Selam Otobüs Durağı yakınında, İETT otobüsü ve önünde ilerleyen tıra çarptı. Çarpışma nedeniyle yaralıların bulunduğu ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförüyle birlikte 7 kişi yaralandı.

Mescid-i Selam Otobüs Durağı yakınında seyreden Mustafa S. hakimiyetindeki 34 KT 8487 plakalı İETT otobüsü, yolda duran inşaat malzemesi yüklü tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 6 yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Sultangazi'de İETT otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tırın sürücüsü de ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Sultangazi'de İETT otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde yolun sağında duran tıra İETT otobüsünün arkadan çarptığı ve tırın dorsesindeki bir kişinin yaşadığı endişeli anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

orası malkoçoğlu mahallesi sultan çiftliğigirişi yolu özellikle yayalar için çok tehlikeli o tırın olduğu yerden itibaren tramvav durağı yönüne kaldırımlara araçlar devamlı işgal ediyor yayalar o yüzden bazen araçların çok hızlı gittiği bu yola iniyor bir kere bende oradan geçerken zorlandığım için trafiğe şikayet ettim ama işlem yaptılarmı yapmadılarmı bilmem

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