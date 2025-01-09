Sokak ortasında kanlı infaz! Ölümden kaçış anı kamerada
İstanbul Sultangazi'de bir şahsın sokak ortasında husumetlileri tarafından öldürüldü. Öldürülen şahıs ile husumetlileri arasında yaşanan kovalamaca anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde iş yerinden kahvaltılık almaya giden İ.B'nin peşine husumetlileri takıldı. Bu kişilerden kaçan İ.B, yaşanan kovalamacanın ardından silahla vuruldu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen İ.B'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışma sürüyor.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, İ.B. ile husumetlileri arasında yaşanan kovalamaca anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, İ.B'nin koşarak kaçtığı, bir şüphelinin de peşinden koştuğu anlar yer alıyor.