Sokak ortasında kanlı infaz! Ölümden kaçış anı kamerada

İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde iş yerinden kahvaltılık almaya giden İ.B'nin peşine husumetlileri takıldı. Bu kişilerden kaçan İ.B, yaşanan kovalamacanın ardından silahla vuruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen İ.B'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışma sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, İ.B. ile husumetlileri arasında yaşanan kovalamaca anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, İ.B'nin koşarak kaçtığı, bir şüphelinin de peşinden koştuğu anlar yer alıyor.