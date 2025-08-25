Sultangazi'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: Şoför Hastaneye Kaldırıldı

SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Yaralı şoför çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DNL 409 plakalı hafriyat kamyonu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon, vinçle kaldırılarak çekiciyle otoparka götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.