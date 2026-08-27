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Sultangazi'de Cip, Park Halindeki Hafriyat Kamyonuna Çarptı: 6 Yaralı

Sultangazi'de Cip, Park Halindeki Hafriyat Kamyonuna Çarptı: 6 Yaralı
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Sultangazi'de seyir halindeki bir cip, park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SULTANGAZİ'de seyir halindeki cip park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Cipte bulunan 3 'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cip sürücüsü seyir halindeyken park halindeki fark edemediği hafriyat kamyonuna arkadsan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip yaklaşık 3 metre savruldu. Kazayı görenler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri cipte bulunan 3'ü çocuk 6 kişiyi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'DURUMLARI HİÇ İYİ DEĞİLDİ'

Kazayı görüp yardıma koşan Mehmet İban, "Sabah 07.30 gibiydi. Şuradan araç çok hızlı geliyordu. Park etmiş hafriyat kamyonuna hızla vurdu. Aracın içerisinde 6 kişi vardı. 3 çocuk eşi ve annesi vardı. Ambulans itfaiye çağırdık, onları çıkarttık. Durumları hiç iyi değildi.Hafryat kamyonu park etmiş. Adamın güneş gözüne vurmuş. Kamyonun altına girdikten sonra 5 metre geriye gitmiş kaldırıma çıkmış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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