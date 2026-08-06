Haberler

Sultangazi'de Maskeli Hırsız Camilerden Ayakkabı Çaldı

Sultangazi'de Maskeli Hırsız Camilerden Ayakkabı Çaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SULTANGAZİ'de maskeli şapkalı 1 şüpheli iki farklı camide bulunan ayakkabıları çaldı.

SULTANGAZİ'de maskeli şapkalı 1 şüpheli iki farklı camide bulunan ayakkabıları çaldı. Dikkat çekmemek için zaman zaman dizlerinin üzerine çökerek sürünen şüphelinin ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk olay Sultangazi'de Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir camide yaşandı. Yatsı namazı vakti camiye gelen şüpheli ayakkabılık bölümüne yöneldi. Zaman zaman çömelen ve dizlerinin üzerinde sürünen şüpheli dikkat çekmemek için yavaş hareket ederek ayakkabıların bulunduğu bölüme ulaştı. Bir çift ayakkabıyı elbisesinin içine saklayan şüpheli daha sonra camiden çıktı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

İkinci olay ise 50. Yıl Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camii'nde meydana geldi. Akşam namazı vaktinde camiye gelen şüpheli, cemaat namazdayken ayakkabılık bölümünden bir çift ayakkabı çaldı. Çaldığı ayakkabıyı elbisesinin içine saklayan şüpheli daha sonra camiden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Türkiye'nin uyarılarını umursamıyorlar! Yine saldırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müftülüğün paylaştığı 'Manifest-Müslüman atışması' olay oldu

Gündem: Manifest! Müftülüğün paylaştığı video olay oldu

Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

İmam, hutbe okurken cemaatin yaptıklarıyla çileden çıktı

Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü: 1 tutuklama

Küçük Miraç, komşularının evinde feci şekilde can verdi
Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular

Sırf çarşaflı diye kadına yaptıklarına bakın
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı

İslamın en kutsal mabedinde üç lider yan yana saf tuttu
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler