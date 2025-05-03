Sultangazi'de Cami Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Sultangazi'de camiden yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sultançiftliği Merkez Camisi'ne 1 Mayıs günü gelen şüpheli, cemaatten bir kişiye ait ayakkabıyı çaldıktan sonra hızla uzaklaştı.

Hırsızlık anı, caminin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Kamera kaydında, kapüşonlu montla camiye gelen şüphelinin, gözüne kestirdiği bir çift ayakkabıyı yanında getirdiği ayakkabıyla değiştirdikten sonra uzaklaştığı görüldü.

Şüphelinin daha önce de aynı camide ayakkabı hırsızlığı yaptığı öğrenildi.