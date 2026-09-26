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Sultangazi’de bir kişi, husumetlisini silahla yaraladı

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Sultangazi’de bir kişi husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Sultangazi'de bir kişi husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi Şehit Murat Celep Caddesi'nde yaşanan olayda, şüpheli Abdullah K, aralarında husumet bulunan Ömer Ş'ye silahla ateş etti.

Yaralanan Ömer Ş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Abdullah K. ise gece bekçilerince yakalandı.

Kaynak: AA
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