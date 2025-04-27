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Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın

Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın
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Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bir iş merkezinde çıkan yangında, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın merdiveniyle tahliye edilenler, ekiplerin yangını söndürme çalışmalarını bekliyor.

SULTANGAZİ Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, iş merkezinde bulunanlar yangın merdiveniyle tahliye edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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