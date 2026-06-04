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Sultangazi'de AVM'ye silahlı saldırı kamerada

Sultangazi'de AVM'ye silahlı saldırı kamerada
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Sultangazi'de motosikletli bir saldırgan, alışveriş merkezine silahla ateş açtı. AVM'nin camlarına kurşun isabet eden olayda yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SULTANGAZİ'de motosikletli bir saldırgan alışveriş merkezine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda AVM'nin camlarına kurşun isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle AVM önüne gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle alışveriş merkezine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu AVM'nin camlarına kurşun isabet etti. Olayda yaralanan olmadı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı AVM'nin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen şüphelinin AVM'ye doğru ateş açtığı ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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