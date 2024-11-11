Sultangazi'de Ara Tatil Etkinlikleri Başladı

Sultangazi Belediyesince okulların ara tatili döneminde düzenlenen etkinlikler kapsamında Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, çocuklarla tiyatro oyununu izledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında, okulların bir hafta ara tatile girdiği dönemde bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda çocukların eğlencesine ortak olan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Uğur Böceği Rupi" isimli tiyatro oyununu izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dursun, çocukların yüzlerine yansıyan mutluluk ve heyecanın kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Ara tatil boyunca da çocuklarımıza yönelik tiyatro oyunlarımız ve çocuk sinemalarımız devam edecek. Çocuklarımızı ve ailelerini bu etkinliklerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.