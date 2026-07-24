Sultangazi'de Uyuşturucu Bağımlısı Şüpheli Ailesini Rehin Aldı: Polis Operasyonuyla Kurtarıldı

Sultangazi'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şüpheli ailesini rehin aldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalanırken, aile kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı