Sultangazi Belediyesi, YKS Derece Yapan Öğrencileri Bosna Hersek ile Ödüllendirdi

Sultangazi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) derece yapan öğrenciler ile ilçedeki okul birincilerini Bosna Hersek gezisiyle ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 gün süren geziye, Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) ile merkezi sınavlara hazırlanarak YKS'de derece yapan öğrenciler ve ilçedeki lise birincileri katıldı.

Öğrenciler rehber eşliğinde Mostar Köprüsü, Saraybosna, şehir müzesi gibi kentin dikkat çeken noktalarını gezme fırsatı buldu. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabri de ziyaret edildi.

Doğal güzellikleri kadar Osmanlı izleri taşıyan, tarihi ve kültürüyle de dikkati çeken Saraybosna öğrencilerin ilgi odağı oldu. Osmanlı zamanında yapılan cami ve medreseler de öğrencilerin ilgisini çekti. Öğrenciler Sırbistan'ı da görme fırsatı bulurken, ülkenin başkenti Belgrad ile Novisad'ı da gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Başarı gençlerden ödüllendirmek bizden.' dedik, başarılı gençlerimize Bosna Hersek'i gezdirdik. Başarı kadar başarıyı ödüllendirmek de mühimdir. Yeni başarılara kapı açmak ve öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak için üniversiteli olan gençlerimize güzel bir anı kalsın istedik." ifadelerini kullandı.