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Sultangazi Belediyesi Anneler Günü'nde Şehir Ormanı'nda Anne Çocuk Pikniği Düzenledi

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Sultangazi Belediyesi, Anneler Günü etkinliği kapsamında Şehir Ormanı'nda 'Anne Çocuk Pikniği' düzenledi. Etkinlikte çocuklar anneleri için şarkı söyleyip dans etti ve eserlerini hediye etti. Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, annelere başarı sertifikası takdim etti.

Sultangazi Belediyesi, Anneler Günü etkinliği kapsamında Şehir Ormanı'nda "Anne Çocuk Pikniği" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte okul öncesi eğitim veren "Anakucağı" öğrencileriyle ilçenin ilk olma özelliğini taşıyan Çocuk Kütüphanesi ziyaretçileri bir araya geldi.

Öğretmen ve velilerin hazırladığı yiyeceklerle piknik yapıldı. Oyun parkında gönüllerince eğlenen çocuklar, anneleri için şarkı söyleyip dans etti. Çocuklar, taş ve kozalak boyayarak eserlerini annelerine hediye etti.

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un selamlarını ileterek, "Bugün bizler için önemli bir gün. Anakucağı'ndaki çocuklarımız ve anneleriyle 'anne-çocuk' etkinliği yapıyoruz." dedi.

İstanbul'da Çocuk Kütüphanesi açan belediyelerin başında geldiklerini ifade eden Öztürkmen, "Bugün burada kütüphanemizin ziyaretçi minikleri ve anneleri de bizlerle beraber. Tüm annelerin günü kutlu olsun." diye konuştu.

Etkinlik, Öztürkmen'in annelere başarı sertifikası takdim etmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

Anneler Günü Sultangazi Çocuk Etkinlik Yaşam Güncel Haberler

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