Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, TEKNOFEST'i ziyaret etti

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, 17 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açan, teknoloji ve bilim tutkunlarını buluşturan TEKNOFEST'in, ziyaretçi akınına uğradığı ifade edildi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun ile birlikte TEKNOFEST'e giderek gençlerin projelerini yakından incelediği belirtilen açıklamada, belediyenin bilime ve teknolojiye meraklı her yaştan katılımcıya hitap eden bilim standının da festivalde yerini aldığı kaydedildi.

Kaşif Çocuk ve Bilim Merkezi öğrencilerinin yaptığı projelerin ziyaretçilerin beğenisini topladığı ifade edilen açıklamada, Başkan Dursun'un standı ziyaret eden gençlerle yakından ilgilendiği belirtildi.

Açıklamada, Dursun'un şu ifadelerine de yer verildi:

"Teknolojinin pazarı değil artık üreticisi konumuna gelen bir Türkiye var. Yerli ve milli hamlelerle dosta güven düşmana korku salan bir Türkiye var. Dışarıdan temin etmek yerine kendi uçağını, gemisini, silahını yapan bir ülke haline geldiysek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan yerli hamleler sayesindedir. TEKNOFEST, gençleri inovasyon süreçlerine dahil eden, yerli ve milli teknolojileri tanıtan eşsiz bir festival. Ayrıca gençlerimizin yaratıcılık ve yeteneklerinin gelişmesinde de çok önemli bir festival. Pırıl pırıl gözlerinin içi parlayan gençlerimizi birbirinden farklı projelerle görmek bizleri çok gururlandırdı."