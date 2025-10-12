Sultanbeyli Kitap Fuarı, 'Okuyan Aile, Düşünen Nesil' Temasıyla Başladı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre açılışa Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ile davetliler ve kitapseverler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Aile Yılı"na ithafen bu yılki temanın "Okuyan Aile, Düşünen Nesil" olarak belirlendiği bilgisini verdi.

"Önde gelen 100 yayınevi ve 75 yazar yer alıyor"

Her yaştan kitapseverleri fuara beklediklerine işaret eden Tombaş, "Sultanbeyli Kitap Fuarı, her geçen gün marka değerini yükseltiyor. Kültür ve sanat alanına yaptığımız yatırımlarımızı artırıyoruz çünkü önemsiyoruz. Medeniyetimizin düşünce derinliğini, ilim aşkını ve hikmet yolculuğunu yeni nesillere aktarabilmek adına kültür ve sanata destek olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin önde gelen 100 yayınevi ve 75 yazar fuarımızda yer alıyor. Söyleşiler, imza günleri ve kültürel etkinliklerle dopdolu bir kültür şöleni yaşayacağız. 19 Ekim Pazar gününe kadar 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek kitap fuarımıza herkesi bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Okuyan bir ailenin sadece bilgiyle değil sevgiyle, anlayışla, değerlerle büyüyeceğini vurgulayan Tombaş, "Kütüphanelerin ışığıyla aydınlanan evlerde yetişen çocuklar, düşünen, üreten ve sorumluluk sahibi nitelikli bireyler olarak geleceğe yürür. Toplumun temeli aileyse, o temelin harcı da kitapla, düşünceyle, kültürle yoğrulmalıdır. İşte bu nedenle istiyoruz ki aileler birlikte okusun, birlikte düşünsün, birlikte gelişsin. Çünkü biz okuma kültürünü yalnızca bireysel bir tercih değil, toplumsal bir dirilişin adımı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla kurdele kesildi ve fuar kapılarını açtı. Ardından kitap fuarında yer alan stantları ziyaret eden Başkan Tombaş, vatandaşlarla selamlaştı.

Fuar hakkında

"Okuyan Aile, Düşünen Nesil" temalı 9.? ?Sultanbeyli Kitap Fuarı'nın "Onur Konuğu" tasavvuf, din ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Kara olurken, etkinlikler kapsamında imza günleri ve söyleşi programları da düzenlenecek.

Fuar, Altay Cem Meriç, Mustafa Karataş, İsmail Hakkı Aydın, Saliha Erdim, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hulki Cevizoğlu, Nurullah Genç'in de arasında bulunduğu 75 yazarı ağırlayacak.

Yaklaşık 100 yayınevinin katıldığı fuar, 19 Ekim'de sona erecek.