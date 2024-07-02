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Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim" sözleriyle durdurdu

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Kayseri'de Suriye uyruklu kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde çıkan olaylar İstanbul'da da tansiyonu yükseltti. Sultanbeyli'de Suriyelilere ait evleri basmaya çalışan kalabalık gruba engel olmak isteyen polis memuru "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim. Provokasyona gelmeyin" çağrısında bulunurken, yaşanan gerilim anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahsın akrabası olan 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde meydana gelen olaylar tansiyonu iyiden iyiye yükseltti.

SURİYELİLERE AİT EVE SALDIRMAK İSTEDİLER

Suriyelilere yönelik tepkilerin sıçradığı bir başka il de İstanbul oldu. Sultanbeyli'de toplanan kalabalık grup Suriyelilere ait iş yeri ve evlere zarar vermek istedi.

POLİS MEMURUNDAN "PROVOKASYONA GELMEYİN" UYARISI

Bir polis memurunun "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim. Provokasyona gelmeyin" sözleriyle geri püskürttüğü gençlerin oluşturduğu kalabalık grup dağılırken yaşanan gerilime ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Cep Telefonu İstanbul Kayseri Suriye Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ercan cıftcı:

3-4 ay önce yazmıştım. Yaz aylarında Suriyeliler üzerinden provakasyon yapılacak diye. Millet galeyana getirilecek erken seçime zorlanacak diye.. Aslında bu işleri kimin organize ettiği belli..

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Zor Hayat:

Yazılarını yorumlarını beğenerek takip ettiğim bir arkadaş. Uyarmıştı ama yetkililer kulak arkası yaptı

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atilla çekiç:

miiiliyetçi tük kimliğini her gelene vermez. topragını satmaz . hele hele milliyetçiye bak.

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