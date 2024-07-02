Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı 'Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim' sözleriyle durdurdu

Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahsın akrabası olan 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde meydana gelen olaylar tansiyonu iyiden iyiye yükseltti.

SURİYELİLERE AİT EVE SALDIRMAK İSTEDİLER

Suriyelilere yönelik tepkilerin sıçradığı bir başka il de İstanbul oldu. Sultanbeyli'de toplanan kalabalık grup Suriyelilere ait iş yeri ve evlere zarar vermek istedi.

POLİS MEMURUNDAN "PROVOKASYONA GELMEYİN" UYARISI

Bir polis memurunun "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim. Provokasyona gelmeyin" sözleriyle geri püskürttüğü gençlerin oluşturduğu kalabalık grup dağılırken yaşanan gerilime ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.