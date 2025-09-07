Sultanbeyli'de 300 Çocuk için Sünnet Şöleni Düzenlendi

Sultanbeyli Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 300 çocuk için şölen düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplu sünnet şölenine, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan belediye başkanı Tombaş, 300 çocuğun ve ailelerinin sevinçlerine ortak oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, ilkini gerçekleştirdikleri sünnet şölenini geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tombaş, yıl boyunca çocuklara ve ailelerine sünnet desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Vosvos araçlarla şehir turunu da çok beğendiler. Bugünün anısına 300 çocuğumuza, 300 bisiklet hediye ettik. Onların mutluluğu, bizim için en büyük mutluluk." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ise çok güzel bir şölen olduğunu belirterek, çocukların ve ailelerinin mutluluğuna şahit olmanın yanı sıra katkı sağlamanın da mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Şölende, konuşmalarının ardından çocuklara bisiklet hediye edildi.