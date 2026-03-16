Haberler

Kütahya'da Sultan Alaaddin Camisi ibadete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Sultan Alaaddin Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılış törenine Kütahya Valisi ve yerel protokol katıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 9 ay önce temeli atılan ve aslına uygun olarak tekrar inşa edilen Sultan Alaaddin Camisi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Caminin açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile il ve ilçe protokolü katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, törende, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda caminin aslına uygun şekilde yeniden yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

Işın, camilerin ve türbelerin bu topraklarda geçmişten günümüze uzanan önemli birer kültürel ve tarihi iz olduğunu belirterek, yapılan çalışmanın Domaniç için anlamlı bir eser olduğunu dile getirdi.

İlçe Müftü Vekili Musa Korkmaz ise camilerin sadece ibadet edilen yerler olmadığını, aynı zamanda toplumun bir araya geldiği sosyal merkezler olduğunu ifade etti.

Korkmaz, Sultan Alaaddin Camisi'nin tarihinin Selçuklu dönemine kadar uzandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Cami ilk olarak Savcı Bey'in torunu İlaldı Bey tarafından yaptırıldığı biliniyor. Zaman içerisinde çeşitli dönemlerde yenilenen cami 1926 yılında meydana gelen büyük yangında tamamen yandı, yangından yalnızca 1837 yılında Domaniç kazası voyvodası Seyit İbrahim Rıfat Bey tarafından yaptırılan minare kaldı. Yangının ardından yerine yapılan ahşap cami ise 1969 yılında yıkılarak 1972 yılında yeniden inşa edildi. Yıllar içerisinde yapıdaki çatlaklar ve su sızıntıları nedeniyle 2016 yılında güvenlik gerekçesiyle yıkım kararı alındı. 2024 yılında caminin yıkım süreci başlatıldı ve yeniden yapılmasına karar verildi. Tarihi minare ise koruma altına alındı."

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de konuşmasında yaklaşık 9 ay önce caminin temel atma töreninde bir araya geldiklerini hatırlatarak, caminin kısa sürede tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından edilen dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi.

Program, kurdele kesimiyle birlikte Sultan Alaaddin Camisi'nin ibadete açılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

