Süloğlu'nda 100 Yaşına Giren Kadının Doğum Günü Kutlandı

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında 100. yaşına giren kadının doğum günü kutlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Yağcılı köyünde kızı ve damadıyla yaşayan Seher Topaç'ın 100. doğum günü dolayısıyla kutlama programı organize etti.

Yaşlı kadının yaşadığı eve gelen ekipler, doğum günü pastasını hazırladı.

Yatağa bağımlı 5 çocuk ve 25 torun sahibi Topaç, odasında ekipleri ellerinde pastayla görünce çok mutlu oldu.

Topaç, doğum günü pastasının kesilmesinin ardından organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, AA muhabirine, Bakanlık koordinesinde Aile Yılı kapsamında il, ilçe ve köylerde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda 100 yaşına basan "çınar"ları ziyaret ettiklerini belirten Tohumcu, "Evde bakım hizmeti sunduğumuz bir teyzemiz bugün 100 yaşına girdi ve bizde bir etkinlik düzenledik kendilerine. Büyüğümüzü evinde ziyaret ettik, sohbet ettik ve duasını aldık. Geçmişteki anılarını ve bizlere tavsiyelerini dinledik. Kendisine ve büyüğümüze bakan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Tohumcu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 7'den 70'e herkesin yanında olduğunu kaydetti.

Seher Topaç'ın 67 yaşındaki kızı Feriha Bayram da annesine gözü gibi baktığını anlattı.

Tüm gün annesinin ihtiyaçlarını karşıladığını dile getiren Bayram, "Köyün en yaşlılarından olan annem 100 yaşına girdi. Müdürümüz ve ekipleri pastayla kutlamaya geldi, çok mutlu olduk, hepsine teşekkür ederiz." diye konuştu.