Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, Muratlı ilçesinde yapılan üst aramasında da sentetik uyuşturucu bulunan bir zanlı gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde O.A'nın evinde arama yaptı.

Aramada uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Muratlı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Kurtpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine E.T"yi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel
