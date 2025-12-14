Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa'da bir evde uyuşturucu madde ele geçirilirken, ev sahibi E.K. gözaltına alındı. Çerkezköy'de ise üst aramasında uyuşturucu bulunan E.E. gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi E.K. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen E.E. gözaltına alındı.