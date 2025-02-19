Süleymanpaşa Kış Okulları Çinicilik Sergisi Açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Kış Okulları çinicilik kursuna katılan kursiyerlerin yaptığı çini çalışmalarını sergilendi.

Kurs eğitmeni Serenat Tanaçan ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 200 ürün Süleymanpaşa Sanat ve Tasarım Galerisi'nde sanat severlerin beğenisine sunuldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, açılışın ardından sergiyi gezerek, kursiyerlerle sohbet etti.

Açılışa, başkan yardımcısı Emin Benan Utku, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin ve vatandaşlar katıldı.

Sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.