Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı. Hayrabolu ilçesinde ise şüphe üzerine durdurulan bir kişi, yapılan üst aramasında sentetik uyuşturucu ile yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Hayrabolu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahya Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel
