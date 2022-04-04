SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ'NDE 4 BİN KİŞİYE İFTAR

SÜLEYMANPAŞA, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi Altınova Mahallesi sahilinde 4 bin kişiye aynı anda iftar yemeği verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan ayının geleneği haline gelen sokak iftarları programına bu yılda devam ettirdi. Altınova Mahallesi sahilinde 'gönül sofrası' adıyla düzenlenen programında 4 bin kişiye iftar yemeği verildi. Gönül sofrası programında ayrıca, ilçe belediyesinin öz kaynakları ve personeli ile yenilenen, Gazi Hasan Paşa ve Bülent Ecevit Parklarının açılış töreni de gerçekleştirildi. Altınova Mahallesi gönül sofrası ve sahil açılışı programlarına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ev sahipliği yaparken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ak Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Sezayi Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın, Altınova Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ülker ve vatandaşlar katıldı.İlahi konseri ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti. Altınova Muhtarı Hüseyin Ülker, mahallesine yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Altınova sahil düzenlemesi projesinin tamamen Süleymanpaşa Belediyesi öz kaynakları ile gerçekleştirildiğini ifade ederek, Bugün yaklaşık 4 bin kişiyiz. İnşallah o gün çok daha kalabalık şekilde gönül sofralarında buluşacağız. Ben herbirinizin ramazanını kutluyorum, yüce mevlam sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk, huzur içerisinde nice ramazanlara, nice bayramlara ulaşmayı nasip eylesin. Her birinizi sevgiyle saygıyla hürmetle selamlıyoruz dedi.İftar duası eski İl Müftüsü Mahmut Gürlen tarafından yapılırken, protokol üyeleri 4 bin kişi ile birlikte okunan ezanla birlikte oruçlarını açtı. İftarın ardından kurdele kesimi ile yenilenen sahilin açılış töreni gerçekleştirildi. Gecenin sonunda, Hacivat-Karagöz gösterisi ile devam ederken izleyenlere patlamış mısır, pamuk şekeri ve şerbet ikram edildi.(DHA)