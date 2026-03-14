İstanbul'da çocuk iftarı programı düzenlendi

Fatih'te, Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen çocuk iftarı programında çocuklar eğlendi. Etkinlikte oyun parkurları, gösteriler ve iftar sofraları yer aldı. Fatih Belediye Başkanı, bu tür etkinliklerin gelecekte de devam edeceğini belirtti.

Fatih'te, Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenerek iftar yaptı.

Fatih Belediyesi ve Fatih Müftülüğü işbirliğiyle Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen çocuk iftarı programına, İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve aileleriyle birlikte çok sayıda çocuk katıldı.

Caminin bahçesinde kurulan platformdan gösteriler yapılırken, oyun parkurları ve atölyelerde çocuklar doyasıya eğlendi. Ardından, caminin içerisine kurulan sofralarda, çocuklar ve aileleri iftarını açtı.

Fatih Belediye Başkanı Ergün, programda yaptığı konuşmada, Süleymaniye Camisi'nin İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olduğunu, ülkeyi geleceğe taşıyacak çocuklarla burada etkinlik yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Etkinlik fikrinin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'in eşi Nihal Özdemir'den çıktığını vurgulayan Ergün, "İnşallah bu bir gelenek olur. Yavrularımız ecdadımızın bu eserleriyle buluşur." dedi.

İstanbul İl Müftüsü Yardımcısı Bülbül de Süleymaniye Camisi gibi bir yerde, unutulmaz bir etkinlik olduğunu belirterek, bu tür programların devamını dilediğini aktardı.

Bülbül, İstanbul Müftülüğü olarak Kadir Gecesi'nde Topkapı Sarayı'ndan Ayasofya Camisi'ne kadar mehteranlı, meşaleli yürüyüş gerçekleştireceklerini söyleyerek, çocukları programa davet etti.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
Bahçeli'den Lübnan için 'seçenekler tartışılsın' çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır

Bahçeli'den o ülke için "seçenekler tartışılsın" çağrısı
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu

İran, ABD ekonomisinin can damarını Körfez ülkesinde vurdu
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali

Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran'dan açık tehdit var