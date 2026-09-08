Haberler

Sulama kanalında kaybolan 14 yaşındaki Yusuf’un cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan 14 yaşındaki Yusuf’un cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CANSIZ BEDENİ BULUNDU Şanlıurfa’da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Kılıç’ın, yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Kılıç'ın, yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Kılıç'ın yaklaşık 25 saat sonra bulunan cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yusuf Kılıç'ın ölüm haberini alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor

İsrail'den yaptırım kararına misilleme! Hedefte İngiltere var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

THY'de ilklere imza atmıştı! Emekli oldu

Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi
Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi! Dünya rekoru geldi

30 saniyede tarihe geçti!
Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti

Rusya'dan dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu

Ters kelepçe ile alınan Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Apple'dan yıllar sonra bir ilk! Fiyatı dudak uçuklatacak

Telefon dünyasında bir ilk gerçekleşiyor! Fiyatı ise cep yakacak