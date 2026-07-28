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Diyarbakır'da sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren Süleyman Adıgüzel (5), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren Süleyman Adıgüzel (5), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 19 Temmuz'da Yenişehir ilçesi Güvendere Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Süleyman Adıgüzel'in sulama kanalına düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Adıgüzel, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Süleyman Adıgüzel, doktorların tüm çabasına karşın dün yaşamını yitirdi. Adıgüzel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Güvercinlik Mahallesi'ndeki aile kabristanında defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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