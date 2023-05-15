SULAMA KANALINA DÜŞEN 3. SINIF ÖĞRENCİSİ AHMET HAYATINI KAYBETTİ

AKSARAY'da dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Ahmet Tuğra Lal (8) akıntıyla sürüklenirken, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Tuğra Lala, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Olay, dün Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Naci Abay İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Tuğra Lal, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında oynarken dengesini kaybedip düştü. Akıntıya kapılan Ahmet, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılıp, sudan çıkartıldı. İhbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Tuğra Lal,'ın bugün Evrah Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel