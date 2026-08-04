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Süheyl Ünver'in 22 defteri TÜYEK'e bağışlandı

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Prof. Dr. Süheyl Ünver'in kültür ve sanat dünyasını yansıtan 22 defteri, kızı Gülbün Mesara tarafından Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışlandı. Kataloglama tamamlandı, dijitalleştirme sonrası araştırmacılara açılacak.

Türk kültür ve sanat tarihinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Süheyl Ünver'in kültür ve sanat hayatına ışık tutan 22 defteri, kızı Gülbün Mesara tarafından Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına (TÜYEK) bağışlandı.

TÜYEK'ten yapılan açıklamaya göre, bağış kapsamında aralarında "Türk Evleri", "Hattat Mehmed Şevki Efendi" ve "Doğum Günü Hatıraları" başlıklı defterlerin de bulunduğu toplam 22 eser yer alıyor.

Süheyl Ünver'in kültür, sanat ve düşünce dünyasına ilişkin önemli bilgiler içeren defterlerin kataloglama çalışmaları da tamamlandı.

Defterler, dijital görüntüleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından araştırmacılar ve ilgililerin erişimine açılacak.

Açıklamada, Türk kültür mirasının korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına sağladığı katkı dolayısıyla Gülbün Mesara'ya teşekkür edilerek, bağışın hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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