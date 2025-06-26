Suha Arın'ın Belgeselleri Üzerine Söyleşi Gerçekleştirildi

Suha Arın'ın Belgeselleri Üzerine Söyleşi Gerçekleştirildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde, belgesel sinemasının öncüsü Suha Arın'ın belgesellerinin ele alındığı bir söyleşi gerçekleştirildi. 'Belgeselin Omurgası Suha Arın Sineması Üzerine' adlı kitabın derleyicisi Doç. Dr. Hakan Aytekin ve Doç. Dr. Ahmet Oktan katılımcılara belgesel sineması hakkında bilgiler verdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, 21 yıl önce yaşamını yitiren Türk belgesel sinemasının öncülerinden Suha Arın'ın belgesellerinin ele alındığı söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşi, Eflatun Kitap Kafe ile Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ATAFOD) iş birliğinde yapıldı.

"Belgeselin Omurgası Suha Arın Sineması Üzerine" adlı kitabın odağında gerçekleştirilen söyleşide, kitabın derleyicisi Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Aytekin ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Oktan konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, yazarlara kitaplarını imzalattı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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